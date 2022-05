Messerangriff in Kleingarten am Donaubad: 54-Jähriger wird notoperiert

Auf einer Feier in einem Kleingarten am Donaubad in Neu-Ulm ist ein Streit eskaliert. Mehrfach wird auf einen Mann eingestochen. Es folgt ein Großeinsatz der Polizei.

Auf einer Privatfeier auf einer Parzelle der Schrebergartenanlage am Donaubad in Neu-Ulm ist am Wochenende ein Streit gewaltig eskaliert. In der Folge soll ein 40-Jähriger mehrfach mit einem Messer auf einen 54-Jährigen eingestochen haben. Der 54-Jährige musste an der Uniklinik Ulm notoperiert werden, sei inzwischen aber außer Lebensgefahr.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, habe sich jenes Gewaltdelikt am Samstagabend ereignet. Gegen 22 Uhr sei der 54-Jährige mit schweren Stichverletzungen erst in der Donauklinik in Neu-Ulm aufgenommen worden. Ein Arzt in der Notaufnahme ließ jedoch die Polizei verständigen. Aufgrund des Verletzungsbildes habe er eine Gewalttat durch Messerstiche nicht ausschließen können, heißt es. Der Mann, der laut Polizei aus Kasachstan stammt, wurde anschließend aufgrund der Schwere der Verletzungen ans Universitätsklinikum Ulm verlegt. Dort erfolgte die Notoperation.

Messerangriff in Donaubad-Kleingarten in Neu-Ulm nach Faustschlag

Derweil nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Ersten Erkenntnissen zufolge soll in jener Schrebergarten-Parzelle eine Feier mit mehreren Personen stattgefunden haben. Dort sei der 54-Jährige gegen 21.30 Uhr mit dem 40-Jährigen in einen Streit geraten. Dabei soll der Ältere dem Jüngeren erst einen Faustschlag verpasst haben, dass dieser rücklings durch einen Glastisch fiel. Der 40-Jährige soll dadurch so wütend geworden sein, dass er mit einem Messer mehrmals auf den Bauch- und Brustbereich des 54-Jährigen eingestochen haben soll. Erst andere Teilnehmer hätten den Angriff unterbinden können.

Danach soll sich der 40-Jährige von der Feier in unbekannte Richtung entfernt haben. Der unbeteiligte Gastgeber der Feier soll den Schwerverletzten anschließend in sein Auto gesetzt haben und ihn in die Donauklinik in Neu-Ulm gebracht haben.

Die Neu-Ulmer Polizeiinspektion leitete nach eigenen Angaben Sofortmaßnahmen zur Klärung des Sachverhalts, zur Spurensicherung und zur Täterfahndung ein. Die weiteren Ermittlungen wurden noch in der Nacht von der Kriminalpolizei übernommen. Auch seien umfangreiche Maßnahmen zur Täterergreifung eingeleitet worden. Dadurch konnte zunächst das Mobiltelefon des Verdächtigen und letztlich auch das Tatmesser gefunden werden.

Tatverdächtiger war im März mit seiner Familie aus der Ukraine geflohen

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen sei am späteren Sonntagnachmittag sodann festgestellt worden, dass sich der 40-jährige Tatverdächtige seiner Wohnung in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber näherte. Dort sei er festgenommen worden, wobei er geringen Widerstand geleistet haben soll. Bei jenem Mann handle es sich um einen 40-jährigen Familienvater georgischer Abstammung, der im März dieses Jahres mit seiner Familie aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet war.

Am Montag sei der Beschuldigte dem Haftrichter beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt in Bayern eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und den Hintergründen dauern an. (AZ)