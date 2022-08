Neu-Ulm

vor 16 Min.

Messerangriff in Neu-Ulm: Ermittler nennen weitere Details

Von der Tatwaffe fehlt nach dem Messerangriff in Neu-Ulm weiter jede Spur. Auch der genaue Ablauf der Attacke bleibt vorerst im Dunklen.

Lokal Der mutmaßliche Messerstecher von Neu-Ulm schweigt weiter. Viele Fragen bleiben offen, einzelne Antworten gibt die Staatsanwaltschaft. Das Opfer hat ausgesagt.

Von Sebastian Mayr

Noch immer schweigt der 18 Jahre alte Mann, der vor knapp zwei Wochen einen 19-Jährigen in Neu-Ulm lebensgefährlich verletzt haben soll. Noch immer fehlt von der Tatwaffe jede Spur. Dennoch ist sich die Staatsanwaltschaft inzwischen sicher, womit das Opfer am Oberkörper und am Bauch verletzt worden ist. Es gibt noch eine weitere Erkenntnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen