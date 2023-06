Messerattacke vor der Tiefgarage: Rentner verurteilt

Plus Es ging nur um ein falsch geparktes Auto. Doch das bringt einen Mann derart in Wallung, dass er seinen Kontrahenten mit dem Messer angreift. Nun wurde er verurteilt.

Es war eine dieser Kleinigkeiten im Straßenverkehr, bei denen sich jemand über andere aufregt, weil sie sich eines vermeintlichen Fehlverhaltens schuldig gemacht haben - und dann eskalierte das Ganze. In diesem Fall brachte es einem 71 Jahre alten Autofahrer eine Verurteilung wegen Nötigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ein, weil er nicht nur jemanden gemaßregelt, sondern ihn auch noch mit einem Messer attackiert hatte. Der Anlass war dagegen eher nichtig.

Es ist ein Januarnachmittag und eine Neu-Ulmer Familie hat gerade ihre Einkäufe erledigt, die beiden kleinen Kinder sind müde. Trotz ihres Anwohnerparkausweises finden sie in der Umgebung der Wohnung keinen freien Stellplatz. Sie parken den Wagen im Bereich einer Tiefgarageneinfahrt. Das Fahrzeug blockiert die Ausfahrt nicht, sondern ragt nur ein wenig hinein, das zeigen später Fotos der Polizei, doch ein regulärer Stellplatz ist das nicht. In diesem Moment geht das Tor auf und der 71 Jahre alte Rentner möchte hinausfahren. Das tut er erst mal nicht, sondern stellt die Ehefrau zur Rede, denn da dürfe man nicht parken. Er sei dabei sehr aggressiv gewesen, sagt sie später vor Gericht aus.