Michael Mittermeier: Wir verlosen Tickets für Show in Neu-Ulm

Nach fast vier Jahrzehnten Comedy-Tour geht Michael Mittermeier dahin, wo er noch nie gewesen ist: in die Zukunft. Solange es die noch gibt! Mit Opas alter Zeitmaschine macht sich Mittermeier in seinem neuen Programm „Flashback“ auf den Weg. Zwischenstop am 2. Oktober im Neu-Ulmer Edwin Scharff Haus. Wer dabei sein will, hat in unserem Gewinnspiel die Chance auf zwei Freikarten.

Michael Mittermeier, Meister der Grimassen, betreibt seine Zeitmaschine mit Comedy und Humor. Vor fast 30 Jahren ging er mit seinem ersten Programm „Zapped!“ auf die Bühne, rund zehn Programme folgten. Kein Wunder blickt Mittermeier in „Flashback“ nicht nur in die Zukunft, sondern auch mal in die Vergangenheit. Sein Antrieb ist Comedy, der Kraftstoff Humor, seine Drohung ans Publikum: „Ich weiß, was Du nächsten Sommer getan haben wirst…“

Die Tickets für den Auftritt am 2. Oktober in Neu-Ulm sind zu einem großen Teil bereits verkauft, sagt der Veranstalter. Da heißt es entweder schnell sein oder sein Glück in unserem Gewinnspiel versuchen. Wir verlosen zwei mal zwei Tickets. Wer mitmachen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Mittermeier“ an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist der 16. März. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)