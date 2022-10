Michl Müller blickt der fränkischen Seele auf den Grund

Plus Der erfolgsverwöhnte "Dreggsagg" dürfte sich über leere Plätze im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus gewundert haben. Dem Spaß tat das keinen Abbruch.

„Verrückt nach Müller“ nennt der fränkische Kabarettist Michl Müller, Jahrgang 1972, sein aktuelles Programm ganz selbstbewusst. Er hat, trotz des rasanten fränkischen Zungenschlags, für den man sich ab und an einen Simultanübersetzer wünschte, eine breite Fanbasis. Wenn er auftritt, dann nicht ohne seinen Fanshop und das schon berühmte „Dreggsagg“-T-Shirt, das zu seinem Markenzeichen geworden ist.