Mietbetrug: Mann überweist 1900 Euro Kaution auf italienisches Konto

Ein Mann glaubt, in der Hermann-Köhl-Straße in Neu-Ulm eine Wohnung gefunden zu haben. Doch zur Schlüsselübergabe taucht der mutmaßliche Vermieter nicht auf.

Ein 48-Jähriger hat bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm Anzeige wegen Betruges erstattet. Er soll von einem bislang Unbekannten getäuscht worden sein.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann über ein Internet-Verkaufsportal auf ein Mietangebot in der Hermann-Köhl-Straße aufmerksam. Der mutmaßliche Betrüger annoncierte die Wohnung zu einer monatlichen Warmmiete in Höhe von 950 Euro. Der 48-Jährige unterzeichnete einen Mietvertrag und überwies im Anschluss eine Kaution in Höhe von 1900 Euro auf ein italienisches Konto.

Als ein persönliches Treffen mit Schlüsselübergabe an der Wohnung stattfinden sollte, wurde der 48-Jährige von dem vermeintlichen Vermieter versetzt und der Kontakt zu ihm brach ab. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm nun die Ermittlungen in dem Fall auf. (AZ)