Milchwerke Schwaben warnen vor verschärfter EU-Richtlinie

Die Ulmer Genossenschaft sieht mehr Belastungen und Bürokratie auf die heimischen Betriebe zukommen. Alexander Engelhard will sie unterstützen.

Neue Vorgaben aus Brüssel führten potenziell zu erheblich mehr Belastungen für heimische Betriebe in Industrie und Landwirtschaft. Davor warnen die Milchwerke Schwaben. Mit dem Vorschlag der EU-Kommission für eine überarbeitete Industrieemissionsrichtlinie (IED) würden sich Genehmigungsverfahren ausweiten, Finanzmittel gebunden werden und erheblich mehr Bürokratie auf die Betriebe zukommen.

Von der EU-Richtlinie sind 18 Betriebe in Neu-Ulm betroffen

Aktuell fielen rund 9000 Produktionsanlagen in Deutschland unter die Bestimmungen der Richtlinie, allein 18 davon in der Stadt Neu-Ulm, schreiben die Milchwerke in einer Pressemitteilung. Diese Zahl werde sich durch die Überarbeitung vervielfachen. Allein in der Landwirtschaft fielen 22.000 Betriebe neu unter dieses Regelwerk. Dies betreffe zukünftig auch Milchviehhalter. Die Milchwerke Schwaben eG, die als bayerisch-baden württembergische Genossenschaft auf eine 100-jährige Tradition in der Milchverarbeitung zurückblicken könne, seien dadurch doppelt betroffen. Einmal als Betrieb selbst und durch ihre Milchlieferanten. Der Sitz der Genossenschaft ist in Ulm, die Produktion befindet sich in Neu-Ulm.

Die geplante Verschärfung hat der hiesige Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard (CSU) zum Anlass genommen, sich mit den Milchwerken auszutauschen. „Betriebe wie die Milchwerke Schwaben stehen für regionale Wertschöpfungsketten, gute Arbeitsplätze und gesunde Lebensmittel. Die geplanten Vorgaben aus Brüssel belasten unnötig unsere Betriebe, da die Regelungen nur mit massiven finanziellen und personellen Mitteln umgesetzt werden können, die dann anderweitig fehlen“, erklärte der Abgeordnete.

Die Milchwerke Schwaben befürchten noch mehr Bürokratie

Im Gespräch erläuterten die beiden Geschäftsführer Johann Meier und Karl Laible, dass die jetzigen Vorgaben bei der Lebensmittelproduktion schon sehr viele Kapazitäten im Betrieb bänden. „Wir wollen zu wettbewerbsfähigen Bedingungen unseren Kunden hochwertige, regionale Produkte anbieten und unsere Mitarbeiter wie Zulieferbetriebe anständig bezahlen. Hohe Energiepreise und immer mehr Vorgaben machen das jedoch zunehmend schwieriger und führen zwangsläufig zu steigenden Preisen“, sagte Karl Laible.

In Kürze beginnen zwischen EU-Kommission, Europäischen Parlament und Europäischen Rat die Verhandlungen zur IED-Novelle. „Gemeinsam mit den Betrieben und den Mitarbeitern wollen wir auf die drastischen Konsequenzen aufmerksam machen und erreichen, dass die Bundesregierung sich endlich für deutsche Interessen in Brüssel einsetzt“, erklärte Alexander Engelhard. (AZ)