vor 4 Min.

Millionen Klicks bei Tiktok: Das Erfolgsgeheimnis von Pierluigi Fresilli

Plus Nicht subtil, aber wirkungsvoll: Wie der Neu-Ulmer Hobby-Comedian Pierluigi Fresilli erfolgreich lustige Videoclips für Tiktok und Instagram produziert.

Von Rosaria Kilian

Im Sekundentakt ploppen Benachrichtigungen auf dem Mobiltelefon von Pierluigi Fresilli auf. Der Algorithmus habe sich wohl eines seiner neuesten Videos gekrallt, erklärt der 31-Jährige. Darin geben sich zwei seiner Figuren, Kalle und Bille, zwei Bilderbuchschwaben, Liebesbekundungen: "Bille, dei Kartoffelsalat isch der beschte von hier bis Timbuktu." Und: "Wegs dir tät ich doppelt und dreifach inne Bausparvertrag neizahle."

Der Neu-Ulmer Hobby-Comedian Pierluigi Fresilli produziert erfolgreich lustige Videoclips für Tiktok und Instagram. Foto: Rosaria Kilian

Sensibel geht er mit Vorurteilen sicher nicht um. Aber darum lieben ihn seine Fans im Internet: "Blutgruppe Spätzle" kommentiert ein User auf Instagram und, "mir fliegt 's Blech weg, wenn ich den Dialekt hör". So ging es wohl auch Fresillis Partnerin Giada Fiorentino, als sie ihn vor zwei Jahren überzeugte, seine Parodien auf Instagram hochzuladen. Sein erstes Video auf der Plattform sei ein Cappuccino-Tutorial gewesen, erinnern sich die beiden. Darin spielt er Giuseppe, eine weitere seiner Comedy-Personas. Fresillis Vater ist Italiener, die Figur Giuseppe sei stark an ihn angelehnt, sagt er. Mit Schiebermütze, Pilotenbrille und Trikolore-Trainingsjacke bedient er sämtliche Stereotype über italienische Einwanderer in Deutschland.

