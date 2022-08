Miloslav Križ aus Neu-Ulm feiert seinen 101. Geburtstag

Er hat viele Jahre bei Telefunken in Ulm gearbeitet, später zog er nach Neu-Ulm. Mit Mitte 80 hat Miloslav Križ noch einmal das große Glück gefunden.

Miloslav Križ aus Neu-Ulm hat kürzlich seinen 101. Geburtstag gefeiert. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger überbrachte dem Jubilar Blumen, Geschenke und die Glückwünsche der Stadt Neu-Ulm.

Križ ist in der Stadt Drachov in Tschechien geboren. Zusammen mit seiner Familie und seinen drei Geschwistern verbrachte er eine schöne Kindheit und Jugend auf dem Land. Ende der 1940er-Jahre kam er als Heimatvertriebener nach Deutschland – erst nach Würzburg und schließlich nach Ulm. Križ hat zehn Jahre auf dem Bau und 25 Jahre in der Fernsehabteilung bei Telefunken gearbeitet.

Von Ulm ist der Jubilar nach Neu-Ulm gezogen

Seine Frau, die 2006 leider verstarb, hat er 1950 in Ulm geheiratet. 1985 sind die beiden von Ulm nach Neu-Ulm in die Schwabenstraße gezogen. Mit Mitte 80 hat Miloslav Križ dann noch einmal das große Glück gefunden: Er lernte seine jetzige Lebenspartnerin kennen, mit der er seit 2007 zusammen in Ludwigsfeld wohnt. (AZ)