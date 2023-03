MischDichein: Neu-Ulm wirbt für kulturelle Vielfalt in der Stadt

Mit zwei Veranstaltungsreihen beteiligt sich Neu-Ulm an den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Sie werben dafür, interkulturell sensibel zu bleiben.

Vom 20. März bis zum 2. April finden wieder die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Das Motto in diesem Jahr lautet: „#MischDichein“. Auch die Stadt Neu-Ulm beteiligt sich mit unterschiedlichen Veranstaltungen an den Aktionswochen.

Alle Beteiligten wollen dafür werben, anderen Kulturen mit mehr Neugier, Verständnis und Respekt gegenüberzutreten. „Wir möchten aufzeigen, welche kulturelle Vielfalt es in unserer Stadt gibt und unterstreichen, dass genau diese Vielfalt unseren Alltag extrem bereichern kann“, sagen Ildiko Dienel und Lina Eraso von der Koordinierungsstelle Internationales Neu-Ulm. #MischDichein verstehen sie als eine Einladung an alle Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer, interkulturell sensibel zu bleiben und nicht wegzusehen, wenn einem Rassismus im Alltag begegnet.

Besondere Stadtführungen durch Neu-Ulm werden angeboten

Welche kulturelle Vielfalt die Stadt Neu-Ulm zu bieten hat, soll mit zwei Veranstaltungsreihen aufgezeigt werden: Gemeinsam mit dem Stadtarchiv werden im Aktionszeitraum Stadtführungen unter dem Motto „Vielfalt in der Stadt“ angeboten. Im Mittelpunkt stehen wichtige Etappen und Orte, an denen zu sehen ist, wo und wie Menschen aus allen Teilen der Welt in der Stadt zusammenleben und ihr Zusammenleben auch gegenseitig prägen und bereichern.

Termine sind am Donnerstag, 23. März, und Donnerstag, 30. März, jeweils um 15 Uhr. Anmeldungen sind ab sofort und bis zum Veranstaltungstag um 12 Uhr telefonisch unter 0731/7050 2002 oder per Mail an interkulturellesnu@neu-ulm.de möglich.

Röstschmiede und vh Ulm sind bei „Lokal Global“ mit im Boot

Zusammen mit der Rösterei Röstschmiede und der vh Ulm lädt die Stadt zudem zur interkulturellen Veranstaltungsreihe „Lokal Global“ ein. Im Mittelpunkt der kulinarischen Erlebnisabende stehen Kaffeesorten aus unterschiedlichen Ländern der Welt sowie die Kulturen dieser Länder. Die Lokal Global-Reihe wird auch über den Zeitraum der Internationalen Wochen gegen Rassismus hinweg fortgesetzt.

Am Freitag, 24. März, geht es um Kaffee und Kultur in Eritrea, Gambia, Zentral- und Westafrika. Luwam und Feben Eyob laden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer traditionellen eritreischen Kaffeezeremonie ein. Geschichtenerzähler Marving Ekani verzaubert mit populären Volksgeschichten aus Zentral- und Westafrika. Künstler Yusupha Tamba präsentiert seine Kunstwerke. Beginn ist um 17 Uhr im Innenhof der Rösterei Röstschmiede (Hermann-Köhl-Straße 25). Anmeldungen per Mail an info@vh-ulm.de. Weitere Termine folgen. (AZ)