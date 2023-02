Mit Amanda ist es eine "Verrückte Zeit"

Plus Bauchredner Sebastian Reich und das aufmüpfige Plüsch-Nilpferd lassen die Lachmuskeln beim Publikum im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm kaum zur Ruhe kommen.

Comedy in allen Facetten, verdrehte Sprache, geniales Verwischen zwischen realer und fantastischer Welt, eben eine „Verrückte Zeit“ gab es mit Sebastian Reich und Nilpferddame Amanda Aschermittwochabend zu erleben. Der kleine Saal des Edwin-Scharff-Hauses in Neu-Ulm war ausverkauft, wobei sich der Komiker für den wegen Krankheit ungewöhnlichen Ersatztermin entschuldigte. Reich und Amanda - jüngst unter die Influencer gegangen - lieferten sich spritzige Dialoge und beweisen, dass die alte Kunst des Bauchredens längst nicht ausgedient hat.