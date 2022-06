Neu-Ulm

vor 51 Min.

Mit einem Fingertipp zu jeder Zeit an den richtigen Container

Lokal In der neuen Halle von Harder Logistics können Kunden per App ihren Container anfordern, ein Kran bringt ihn automatisch. Die Neu-Ulmer Firma hat weitere Pläne.

Von Sebastian Mayr

Ein Klick, und der Portal-Brückenkran fährt los, einmal durch die Halle. Er hebt einen Container hoch und setzt ihn ein Stück weiter wieder ab, millimetergenau. Was Johannes Danieli am Computer in der Containerlagerhalle nahe der A7 vorführt, können Kundinnen und Kunden mit einem Fingertippen auf dem Handy einstellen: Die Neu-Ulmer Firma Harder Logistics bietet ihnen in der neuen voll automatisierten Containerhalle an jedem Tag und zu jeder Zeit Zugriff auf das, was dort gelagert ist. Es ist ein System, das es bislang wohl nur einmal auf der Welt gibt.

