Mit Haftbefehl gesuchter Mann fühlt sich verfolgt und geht zur Polizei

Ein 66-Jähriger kommt zur Neu-Ulmer Polizei und gibt an, verfolgt zu werden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellt sich heraus: Es liegt ein Haftbefehl vor.

Ein 66 Jahre alter Wohsitzloser ist am Donnerstag kurz vor Mitternacht bei der Polizei in Neu-Ulm erschienen und soll angegeben haben, verfolgt zu werden. Jedoch soll er dazu wirre Angaben gemacht haben. Eine tatsächlich vorliegende Verfolgung habe nicht festgestellt werden können, heißt es im Polizeibericht.

Im Verlauf der Personalienüberpüfung sei dann festgestellt worden, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Heidelberg bestand. Ihm wurde offenbar in einem Strafverfahren eine rechtsgültige Geldstrafe auferlegt, die von ihm bis nicht beglichen wurde.

Da er den fälligen vierstelligen Betrag nicht beibringen konnte, musste er in Haft genommen werden. Am Freitag wurde er in eine Justizvollzuganstalt zur ersatzweisen Verbüßung der Geldstrafe eingeliefert. (AZ)