Mit Sebastian Fitzek auf der Spur der Lügner

Was lässt sich aus Gesichtern lesen? Die Besucherinnen und Besucher bei Sebastian Fitzeks Auftritt in Neu-Ulm wissen jetzt mehr.

Plus Der Auftritt des Thriller-Autors zu seinem neuen Buch "Mimik" in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena zieht viele Menschen an. Sie wissen nun, wie man Schwindler entlarvt, zumindest theoretisch.

Zunächst eine Warnung: Seien Sie sich zukünftig nicht mehr sicher, Ihr Gegenüber könnte nicht in Ihre Seele blicken. Der gläserne Mensch ist keine Utopie mehr, Pokerface hat ausgedient. Vorausgesetzt, Sie wissen, die Erkenntnisse von Dirk Eilert anzuwenden, dem Mimikexperten schlechthin. Aber keine voreiligen Befürchtungen, die menschliche Psyche ist weitaus komplexer, als dass der Normalsterbliche – und hiermit sind die zahlreich erschienenen Besucher zu Sebastian Fitzeks "Mimik"-Tour eingeschlossen – sie durchschauen könnte. Mit einer Mischung aus Lesung aus dem gleichnamigen Thriller und einer tiefenpsychologisch frappierenden Analyse humaner Verhaltensweisen begab sich der deutsche Auflagenkönig Fitzek in der Ratiopharm-Arena in ein interaktives Spiel mit dem Publikum.

