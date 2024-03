Mitarbeiter erscheint betrunken im Autohaus: Polizei muss eingreifen

Kollegen fuhren den Betrunkenen erst heim, doch dann kam er wieder und entwendete eine Kiste Wein aus dem Autohaus-Keller. Die Polizei musste ihn fesseln.

Ein 41-jähriger Mitarbeiter eines Autohauses in Neu-Ulm ist am Donnerstagmorgen betrunken auf der Arbeit erschienen. Kollegen fuhren ihn zunächst nach Hause, doch gegen 17.55 Uhr kam der Mann zurück. Er soll dann eine Kiste Wein aus dem Keller des Autohauses entwendet haben und wollte in sein Auto einsteigen. Weil der Mann aber immer noch sichtlich betrunken war, nahm ihm einer seiner Kollegen den Autoschlüssel ab und informierte die Polizei.

Bis zum Eintreffen der Streife hatte der 41-Jährige mit einem Zweitschlüssel sein Auto geöffnet und saß darin. Die Beamten nahmen ihm auch den Zweitschlüssel ab und sprachen einen Platzverweis aus.

Im weiteren Verlauf soll der Mann zunehmend aggressiver geworden sein. Dem Platzverweis soll er nicht nachgekommen sein. Ihm sei daher die Gewahrsam eröffnet worden. Hierbei soll er die eingesetzten Beamten beleidigt und bedroht haben. Der Mann sei daraufhin gefesselt und anschließend zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht worden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren unter anderen wegen Diebstahl, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (AZ)