Mitglieder der deutschen 3D-Nationalmannschaft im Bogensport nutzen Turnier in Neu-Ulm

Am Monatswechsel fand die offene Vereinsmeisterschaft 3D der Bogenabteilung der Königlich privilegierten Schützengesellschaft 1870 Neu-Ulm statt. Am Start waren über 90 Bogensportler. Überraschend nahmen auch Günter Ganser (BS Feucht), Werner Merle (VSG Wemding) und Jürgen Gleich (Landsberger Bogenschützen) daran teil. Für den Sonntag hatte sich auch noch Cathrin Terlutter (SV Altheim-Thalheim) angemeldet, so dass man vier Bogensportler der Deutschen Nationalmannschaft 3D begrüßen durfte. Günter Ganser und Werner Merle gewannen dann auch in ihren Bogenklassen. Jürgen Gleich musste sich in der Klasse Traditionell Herren jedoch Reiner Witzigmann (SV Buch) geschlagen geben und belegte Platz zwei. Acht Bogenschützen der SG 1870 Neu-Ulm konnten erste Plätze erringen. Es gewannen Lila Luczak, Julia Luczak, Winfried Kneule, Elisabeth Deissler, Elif Eyic, Sissi Cacciatore, Tim Kynast und Georg Klöß in ihren Klassen Neuer Vereinsmeister wurde Winfried Kneule, den zweiten Platz belegte Erich Langer und Dritter wurde Jürgen Speer. Am zweiten Tag wurden noch zwei Schülergruppen zum Wettbewerb begrüßt. Außerdem nutzen auch Cathrin Terlutter und Jürgen Gleich, der mit seinem Reservebogen teilnahm, den Parcours zum Trainieren. Zu ihnen gesellten sich Steffi Felk, Alexander Dorf, Stephan Ruess und Jochen Österle (alle SV Kadeltshofen). Hier war abermals der Leistungsdruck groß, da am Ende noch ein Finale für die besten vier aus der Gruppe stattfinden sollte. In einer spannenden Qualifikationsrunde setzen sich bei den Damen Cathrin Terlutter und Steffi Felk durch, bei den Herren Jürgen Gleich und Stephan Rueß. Nun war es an der Zeit, das Finale zu schießen. Cathrin Terlutter setzte sich knapp gegen Steffi Felk durch. Bei den Herren gewann Stephan Rueß überraschend deutlich gegen Jürgen Gleich. Ob das am Reservebogen lag? Das Goldfinale gewann Cathrin Terlutter und das Bronzefinale Steffi Felk. Es war für alle ein schönes Training und wir wünschen allen WM-Teilnehmern viel Erfolg in Slowenien.