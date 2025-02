Mobiltelefon beschädigt und ins Gesicht geschlagen: Streit in Neu-Ulm eskaliert

Ein 67-Jähriger hat zuerst das Handy eines 32-Jährigen auf den Boden geworfen und ihn anschließend ins Gesicht geschlagen. Die Polizei Neu-Ulm schildert den Vorfall, der sich am Donnerstagabend um 20:20 Uhr in der Donaustraße ereignet hat. Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten die beiden Männer in Streit. Der spitzte sich soweit zu, bis es zum eingangs geschilderten Zwischenfall kam. Der 67-Jährige flüchtete auf dem Fahrrad.

Die hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm fahndeten im Nahbereich, konnten den Flüchtigen jedoch nicht mehr antreffen. Da sich die Beteiligten kannten, ermittelten sie die Personalien des Beschuldigten. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ein. Der Geschädigte erlitt lediglich leichte Verletzungen. Zur Höhe des entstandenen Schadens am Mobiltelefon konnte er bislang keine Angaben machen. (AZ)