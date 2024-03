Neu-Ulm

Mögen die Spiele beginnen: Das ist Face Off in Neu-Ulm

Plus Aus einer fixen Idee wurde ein erfolgreiches Geschäft. Das Neu-Ulmer Spiele-Center Face Off bietet spannende Spiele, wie man sie sonst nur aus dem Fernsehen kennt.

Von Franziska Wolfinger

Es ist viel anstrengender als es aussieht. In den fluffigen Schaumstoffquadern sinkt man sofort bis zur Hüfte ein und je schneller man versucht, sich durch die Schnitzelgrube zu kämpfen, desto leichter verliert man das Gleichgewicht - dabei geht es um Schnelligkeit. Die leuchtenden roten Zahlen an der Stoppuhr entscheiden über Sieg oder Niederlage. Zum Glück ist das Rennen durch die Schnitzelgrube nur eines von 13 Spielen bei Face Off. Es gibt noch viele Gelegenheiten, Punkte gutzumachen.

Was ist Face Off?

Nur wer eine gewisse Ausdauer, Beweglichkeit, Geschick und auch eine Portion Wissen mitbringt, hat in dem Spiele-Center im Neu-Ulmer Industriegebiet Aussichten auf den Sieg. Zu zweit oder in Teams treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeneinander an und sammeln bei jedem gewonnenen Spiel Punkte für den Gesamtsieg. Das Spielsystem ist bekannten TV-Shows wie "Schlag den Star" nachempfunden. Die Idee, eine solche Einrichtung hier in Neu-Ulm zu eröffnen, kam Gründer Lucas Schäfer allerdings nicht beim gemütlichen Fernsehabend auf der heimischen Couch, sondern beim Männerausflug mit Freunden. Wieder zu Hause angekommen, wollte er am liebsten sofort loslegen.

