Mofa-Fahrer flüchtet in Pfuhl: Polizei ermittelt gegen 16-Jährigen

Im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ist ein Mofa-Fahrer vor der Polizei geflüchtet. Nun wird gegen einen 16-Jährigen ermittelt.

Ein Mofa-Fahrer ist am späten Donnerstagabend in Pfuhl vor der Polizei geflüchtet. Später trafen die Ermittler den Fahrzeugführer an. Dabei soll es sich um einen 16-Jährigen handeln. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizisten hätten den Mofa-Fahrer um 22.30 Uhr in der Hauptstraße in Pfuhl festgestellt. Sie wollten ihn kontrollieren. Doch der Fahrer habe auf die Anhaltesignale der Polizei zunächst nicht reagiert und sei dann mit seinem Mofa über einen angrenzenden Fußweg geflohen.

Später sei der Fahrzeugführer ohne Mofa angetroffen worden, heißt es. Dabei soll es sich um einen 16-Jährigen gehandelt haben. Unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol habe er nicht gestanden. Allerdings habe eine Geschwindigkeitsmessung ergeben, dass das Mofa über 40 km/h erreicht. Deshalb sei für das Mofa eine Fahrerlaubnis notwendig, die der junge Mann aber nicht vorweisen konnte. Nun wird gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (AZ)