Moor oder Erholungswald? Das passiert mit dem Neu-Ulmer Widenmannwald

Plus FWG, Grüne und FDP setzen sich dafür ein, dass der Widenmannwald wieder "vernässt" wird. Doch im Ausschuss wird der Vorstoß abgeschmettert.

Von Michael Ruddigkeit

Der Widenmannwald an der Alten Römerstraße ist das größte zusammenhängende Forststück Neu-Ulms. Und er ist ein beliebtes Naherholungsgebiet, das von Spaziergängern ebenso geschätzt wird wie von Sportlerinnen und Sportlern, die sich auf dem dortigen Trimm-dich-Pfad fit halten. Aus Sicht von Freien Wählern, Grünen und FDP wäre es jedoch sinnvoll, den Wald zum Feuchtgebiet zu machen, ihn also zu "vernässen", wie es in der Fachsprache heißt. Denn als Moor wäre die Fläche ökologisch deutlich wertvoller als jetzt und wäre ein erheblicher Beitrag für den Klimaschutz. Die Mehrheit im Planungs- und Umweltausschuss sah das jedoch anders.

