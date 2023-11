Neu-Ulm

vor 48 Min.

Moschee kommt vorerst nicht: Stadtverwaltung will Club Eden Betrieb ermöglichen

Plus Der Antrag auf ein Gebetshaus in der Ex-Striptease-Bar wird zunächst auf Eis gelegt. Im Bauausschuss wurde klar, dass dem Rathaus der Weiterbetrieb des Clubs lieber wäre.

Von Oliver Helmstädter

Nachtleben, Lärm und ein geplantes Gebetshaus in einer Ex-Striptease-Bar. Der Ärger rund um den Club Eden, dessen Weiterführung an Beschwerden zu scheitern droht, hat eigentlich alle Zutaten um ein kommunalpolitischer Aufreger zu sein. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses blieb es dafür bemerkenswert still.

Eden in Ulm: Nachtclub oder Gebetshaus?

Ohne jegliche Diskussion beschloss das Gremium. Die Bauvoranfrage für die Nutzungsänderung des Grundstücks in der Karlstraße 71 von "Nachtclub in Gebetshaus/Moschee" für zwölf Monate auszusetzen.

