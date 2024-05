Motorradunfall in Memminger Straße: 20-Jähriger wird leicht verletzt

In der Memminger Straße in Neu-Ulm kam es zu einem Unfall. Ein 20-Jähriger war von seinem Motorrad zu Boden gestürzt.

Bei einem Unfall am Montagabend in der Memminger Straße in Neu-Ulm ist ein 20-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Gegen 20.40 Uhr fuhr der junge Mann nach Polizeiangaben im Innenstadtbereich hinter einem Auto. Offenbar bemerkte er zu spät, dass der 37-jährige Autofahrer seinen Blinker nach links betätigte und abbiegen wollte. Der 20-Jährige fuhr dem Pkw auf und stürzte dadurch zu Boden.

Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer eine leichte Verletzung an seinem Bein zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf 1500 Euro. (AZ)