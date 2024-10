Motorroller fängt im Glacis-Park Feuer – Totalschaden

Im Glacis-Park in Neu-Ulm hat am Sonntag ein Motorroller neben einer Parkbank gebrannt. Zwei Passanten wurden durch eine Rauchsäule darauf aufmerksam und setzten einen Notruf ab. Die Feuerwehr löschte das Kraftrad, bei dem Totalschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Durch den Brand wurde die Parkbank daneben ebenfalls stark beschädigt. Auslaufender Kraftstoff verunreinigte außerdem das Erdreich des ungeteerten Fußweges.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Neu-Ulm

Unklar ist bislang, wie es zu dem Brand kam. Derzeit kann sowohl eine technische Ursache als auch eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)