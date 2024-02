Motorroller in Pfuhl gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Der Roller war vor einem Anwesen mit der Hausnummer 19 abgestellt, allerdings nicht versperrt. Ein Mann verhielt sich wohl verdächtig. Wer kann helfen?

Vor einem Mehrfamilienhaus in Platzgasse in Pfuhl ist ein Motorroller gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 16 Uhr. Der Roller war demnach vor dem Anwesen mit der Hausnummer 19 abgestellt, jedoch nicht versperrt. Zur Tatzeit wurde dort eine verdächtige männliche Person gesichtet, die sich für längere Zeit in unmittelbarer Nähe aufhielt. Zeugen, die Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)