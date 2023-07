Neu-Ulm

vor 9 Min.

Müllberg an der Glacis-Galerie ist weg – das Problem aber bleibt

An der Ecke Bahnhofstraße/Maximilianstraße vor der Glacis-Galerie in Neu-Ulm türmte sich ein Müllberg auf.

Plus Von Mai bis Juli bildete sich vor der Glacis-Galerie eine illegale Müllkippe. Diese beseitigte nach der Berichterstattung nun die Stadt. Wie es jetzt weitergeht.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Besenrein ist nun der Bereich an der "Grünen Brücke" vor der Glacis-Galerie. Die Stadtverwaltung Neu-Ulm bestätigt auf Anfrage die Quelle des Übels: Die beauftragte Entsorgungsfirma lässt Gelbe Säcke liegen, die "falsch" befüllt wurden. Die rotten dann mitunter über einen Monat vor sich hin, zumal Menschen existierende Müllberge offensichtlich als Chance sehen, ebenfalls Unrat loszuwerden, wenn die eigenen Tonnen schon voll sind.

Was viele Anwohnende in dem Bereich ganz offensichtlich seit Jahren ignorieren: In den "Gelben Sack" gehören nur mit dem Logo des "Dualen Systems" gekennzeichnete Verkaufsverpackungen aus Plastik, Kunststoffen, Verbundstoffen oder aus Alu, Metall oder Weißblech. Diese Verpackungen werden einer Wiederverwertung zugeführt. In etlichen "Gelben Säcken" in der Maximilianstraße wird aber Restmüll entsorgt - ganz offensichtlich etwa Windeln. Und die lässt das von der Stadt unabhängige Entsorgungsunternehmen schlicht stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen