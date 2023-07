Müllberge vor der Glacis-Galerie stinken vor sich hin

An der "Grünen Brücke" vor dem Einkaufszentrum in Neu-Ulm ist eine Müllkippe entstanden. Ratten sollen schon gesichtet worden sein. Das regt nicht nur den Centermanager auf.

Die Müllkippe im Herzen Neu-Ulms wächst jeden Tag. Inzwischen ist kaum noch ein Durchkommen auf dem Gehweg möglich, derart breitet sich der stinkende Haufen aus.

Angefangen hat es offenbar mit Gelben Säcken, die nicht ordnungsgemäß gefüllt waren und so von der Müllabfuhr liegen gelassen wurden, erzählt ein Anwohner. Nun stinkt es entsetzlich an der Ecke Bahnhofstraße/Maximilianstraße - genau zwischen einem Spielcasino und einem Döner-Laden. "Nachts kommen die Ratten", sagt ein Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Offenbar legt hier jeder ab, was er nicht mehr brauchen kann: von alten Eimern bis hin zum Brockhaus in mehreren Bänden.

Illegale Müllkippen in Neu-Ulm - ein langjähriges Problem

Das Problem ist nicht neu: Als die Baugrube für das Heiners noch nicht ausgehoben war, war die illegale Müllkippe noch vor dem Parkplatz der Stadtbücherei. Vor Jahren klagte eine Anwohnerin gegenüber der Redaktion, dass ihr Blick bereits seit „vier oder fünf Jahren“ über Müllberge schweife.

Nachdem sich das Problem nun weiter Richtung Glacis-Galerie verlagerte, sieht der Centermanager darin eine Geschäftsschädigung. „Ich finde es unmöglich, dass sich die Müllberge über Tage, ja Wochen halten. Erschwerend kommt hinzu, dass Anwohner und weitere Menschen sich an der Stelle genötigt fühlen, ihren eigenen Hausmüll dazuzustellen. Das konnte ich selbst beobachten", sagt Serge Micarelli.





An der Ecke Bahnhofstraße/Maximilianstraße ist vor lauter Müll kaum ein Durchkommen. Foto: Oliver Helmst�dter

Manager der Glacis-Galerie befürchtet Rattenplage

Nun befürchtet der Centermanager, dass Ratten angezogen werden. Tiere, die offenbar hier bereits in der Nacht beobachtet werden können, wie ein Anwohner erzählt. "Dies bedeutet dann viel Zeit und unnötige Kosten, diese wieder zu bekämpfen", sagt Micarelli. Zudem, so der Centermanager weiter, sollte so ein Bild an einer viel befahrenen Straße einer Stadt nicht sein. "Ich würde mich freuen, wenn man hier langfristig Abhilfe schaffen könnte."

Als unsere Redaktion vor Jahren über die Müllentsorgung an der Stadtbücherei berichtete, ließ de die Stadtverwaltung den Baubetriebshof den Schandfleck wegräumen. Eine nachhaltige Lösung des Neu-Ulmer Müllproblems war damit aber nicht gefunden. Eine erneute Anfrage der Redaktion im Neu-Ulmer Rathaus blieb zunächst unbeantwortet. Vor Jahren sagte ein Ratshausmitarbeiter, dass es schwierig sei, dagegen vorzugehen. Die Stadtverwaltung wird wohl erneut detektivisch vorgehen müssen: Im stinkenden Unrat nach Hinweisen nach den Verursachern suchen. In Zeiten notorischen Personalmangels eine Herkulesaufgabe.

Mit dem Problem ist Neu-Ulm nicht alleine: Gigantische Mengen Müll lagern in Deutschland auf illegalen Müllhalden. Das sorgt nicht nur für große Umweltprobleme, sondern nach Recherchen des ZDF auch für einen finanziellen Schaden von mindestens 1,2 Milliarden Euro, um die Abfälle fachgerecht zu entsorgen.