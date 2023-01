Mülltonne auf Auto gelegt: Mehrere Fahrzeuge in Offenhausen beschädigt

Unbekannte trieben ihr Unwesen in Offenhausen. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen haben bislang Unbekannte ihr Unwesen getrieben. In einem Fall wurde eine Mülltonne auf ein Auto gelegt. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ging die Sachbeschädigung an jenem in der Franz-Lehar-Straße geparkten Auto am Dienstagabend bei der Neu-Ulmer Polizeiinspektion ein. Im Rahmen der Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass die Restmülltonne im Zeitraum zwischen 17 und 19 Uhr auf den ordnungsgemäß geparkten Wagen abgelegt wurde.

An einem weiteren geparkten Auto sei ebenfalls eine Restmülltonne festgestellt worden, die dort am Kotflügel angelehnt abgestellt wurde. Zudem wurde im nahen Umkreis noch ein umgestürzter und ebenfalls beschädigter Motorroller festgestellt.

Der entstandene Sachschaden an allen drei Fahrzeugen muss noch geklärt werden, dürfte sich aber im vierstelligen Bereich bewegen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)