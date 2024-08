Magier Florian Zimmer tritt als Vorprogramm bei Adele-Konzerten in München auf

Für die insgesamt zehn Konzerte der Pop-Sängerin Adele ist eigens ein Open-Air-Stadion in München errichtet worden. Bis zu 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden jeweils auf der Anlage nahe dem Messegelände erwartet. Bevor der britische Mega-Star aber auf die Bühne erscheint, tritt der Neu-Ulmer Magier Florian Zimmer im Vorprogramm auf.

„Es ist eine große Ehre, Teil dieses historischen Ereignisses zu sein und meine Magie vor einem so großen und internationalen Publikum präsentieren zu dürfen“, wird Zimmer in einer Mitteilung zitiert, die das Team seines Neu-Ulmer Magie-Theater am Freitag herumgeschickt hat. „Ich freue mich darauf, den Zauber von Neu-Ulm nach München zu bringen“, so Zimmer weiter.

Was der Magier, der zuletzt vor allem wegen eines Prozesses gegen den Eventmanager Michael Ecker für Schlagzeilen sorgte, genau auf der Bühne zeigen wird, bleibt offen. Die Rede ist von „Illusionen“, die er präsentiere und so die Besucherinnen und Besucher zum Staunen bringen will. Die Vorbereitungen auf seine Auftritte seien „streng geheim gehalten“ worden. Auch das Fotografieren war während der Vorbereitungszeit sei auf dem gesamten Areal verboten gewesen, heißt es. Die erste Adale-Show findet an diesem Freitag, 2. August, statt.

Dass er dafür ausgewählt wurde, ist aus Sicht des Magiers „kein Zufall“. Schließlich sei er ja Europameister und World Magic Award Gewinner - und damit „international gefragt“. In Neu-Ulm hat er im Juni 2022 sein Magie-Theater eröffnet. (AZ/krom)