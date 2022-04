Münzautomaten für Waschmaschinen in Neu-Ulm aufgebrochen

In Neu-Ulm wurden in einem Studentenwohnheim Münzautomaten für die Waschmaschinen aufgebrochen. Wurde der Täter dabei gestört? Die Polizei hofft auf Hinweise.

In einem Studentenwohnheim in der Heinz-Rühmann-Straße in Neu-Ulm wurden von Mittwoch auf Donnerstag vier Münzautomaten für die Waschmaschinen aufgebrochen worden. Das berichtet die Polizei.

Da sich zum Teil noch Geld in den Behältern befand, besteht die Möglichkeit, dass der oder die Täter bei der Tatausübung gestört wurden. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Aufgebrochene Münzautomaten: Polizei in Neu-Ulm sucht Zeugen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)