Musik, Kulinarik, Kinderprogramm: Das ist beim Stadtfest 2023 geboten

Am Samstag, 20. Mai, wird das 41. Stadtfest in Neu-Ulm mit buntem Programm gefeiert. Was beim Verkehr zu beachten ist und welcher prominente Gast erwartet wird.

Auf drei Plätzen wird beim Neu-Ulmer Stadtfest am Samstag, 20. Mai, gefeiert. Musikalisch ist viel geboten, dazu kommt eine Diskussionsrunde mit einem prominenten Ehrengast aus der Politik. Ein Überblick über das Programm und über die Verkehrsregelungen am Festtag. Gefeiert wird auf dem Rathausplatz, dem Johannesplatz und dem Petrusplatz. Das Programm auf den beiden letzteren startet am Abend. Zwischen den Plätzen, rund ums Rathaus und auf der Augsburger Straße gibt es Essensstände und Spielstationen für Kinder. Los geht’s auf dem Rathausplatz um 11 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich und einem Weißwurstfrühstück. Mit dabei ist Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU). Die Vorfreude bei Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ist groß, sie betont: "Es ist ein Gemeinschaftswerk unserer Stadtteile und unserer Vereine." 17 Vereine und Gruppen sorgen für ein vielfältiges kulinarisches Angebot. 72 Bilder Bilder: So schön war es beim Neu-Ulmer Stadtfest 2022 Foto: Alexander Kaya OB Katrin Albsteiger sticht erstes Fass Gold Ochsen an OB Albsteiger wird um 11 Uhr auf dem Rathausplatz das erste Fass Gold Ochsen anstechen. Zur Unterhaltung spielt die Stadtkapelle Neu-Ulm auf. Ab 14 Uhr unterhält die Musikkapelle Gerlenhofen. Um 18.30 Uhr beginnt das musikalische Abendprogramm mit der Band Rock & Soul Lounge. Das Bühnenprogramm auf dem Petrusplatz beginnt um 18.30 Uhr mit Musik und Moderation durch den Sender Donau 3 FM sowie Auftritten des Tanzstudios FKV Dance. Ab 20.30 Uhr spielt die Partyband Time Warp Hymnen der 80er und 90er Jahre. Nach der Livemusik legt ab 23.30 Uhr DJ Andi Scheiter auf. Auf der Bühne auf dem Johannesplatz legt ab 18.30 Uhr DJ Diable für das tanzfreudige Partyvolk auf. Zapfenstreich ist auf dem Rathausplatz um 0 Uhr, auf dem Petrus- und Johannesplatz um 0.30 Uhr. Für die kleinen Gäste gibt es von 11 Uhr bis 18 Uhr auf der Augsburger Straße ein Kinderprogramm. Mit dabei sind die Offenhausener Interessengemeinschaft mit Torwandschießen, die Freiwillige Feuerwehr mit jeder Menge Wasserspaß und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Neu-Ulmer Jugendhauses, die mit den Kindern Porzellanherzen bemalen und Glitzertattoos machen. Neu-Ulmer Stadtfest am Samstag, 20. Mai, mit viel Musik Von 10 bis 22 Uhr macht der LandTruck des Bayerischen Landtags Station auf dem Stadtfest. Besucherinnen und Besucher können mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner, aber auch mit Landtagsabgeordneten ins Gespräch kommen. Außerdem wird es auch ein Demokratiequiz geben. Auf die Gewinner wartet am Ende eine VIP-Fahrt in den Bayerischen Landtag. Um 12 Uhr gibt es im Truck eine Talkrunde mit Präsidentin Aigner und Oberbürgermeisterin Albsteiger, moderiert von Ronald Hinzpeter, dem Lokalchef der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung. Um 17 Uhr gibt es zudem eine Diskussionsrunde mit Abgeordneten. Für das Stadtfest werden von 5 Uhr bis Samstagnacht die Augsburger Straße zwischen Maximilianstraße und Krankenhausstraße, die Ludwigstraße zwischen Augsburger Straße und Rathausstraße und der Johannesplatz zwischen Augsburger Straße und Bayerisch-Hof-Gässchen für den Verkehr voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Busse verkehren in Fahrtrichtung Ulm vom Neu-Ulmer ZUP über die Bahnhofstraße beziehungsweise Meininger Allee, Reuttier Straße, Augsburger-Tor-Platz, Brückenstraße und Gänstorbrücke. Die Buslinie 7 fährt vom ZUP über die Bahnhofstraße, Hermann-Köhl-Straße und Schützenstraße zur Haltestelle Amtsgericht. In der Hermann-Köhl-Straße wird in Höhe des Petrusplatzes (Kirche) eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Den ganzen Tag über kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes werden daher gebeten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Parkmöglichkeiten bestehen am Donaubad.

