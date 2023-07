Musik und Magie: Kleinkunst im Gewölbe

Biergarten, Live-Musik und eine Zaubershow. Das Gewölbe in Neu-Ulm veranstaltet ein Kleinkunstfestival. Was für das Wochenende geplant ist.

Das Gewölbe in Neu-Ulm lädt bereits zum siebten Mal zum "Internationalen Kleinkunstfestival" ein. Von 4. August bis 6. August gibt es in der Kneipe mit dem schönen Biergarten in der Wileystraße ein buntes Programm mit Livemusik und Zaubershow. Das Kleinkunstfestival beginnt am Freitag um 17 Uhr. Ab 20.30 Uhr spielt die Ulmer Band Rainbowhead "60s Garage Psych"-Musik, die sich laut Inhaberin Sanguita Ach zwischen The Doors, Jimi Hendrix und 13th Floor Elevators bewegt.

Am Samstag öffnet der Biergarten um 14 Uhr. Für den Nachmittag können Besucherinnen und Besucher des Kleinkunstfestivals damit rechnen, dass der ein oder andere Kunstschaffende die Finger nicht stillhalten kann. Gastronomisch versorgt das Café Cut Mobil die Gäste. Den Höhepunkt des Samstags bildet wie schon in den Vorjahren ein Zauber-Varieté, das um 20 Uhr beginnen soll. Moderiert wird der Abend von Janine von Ende, die als Moderatorin und Schauspielerin in Hamburg arbeitet. Die Bühne teilen sich sechs Zauberei-Acts. Zuerst wird der amtierende und langjährige Weltmeister der Gehörlosen-Magier gemeinsam mit seiner Partnerin seine Kunst zur Schau stellen. Franz und Lisa Paulus treten auf dem Festival unter dem Künstlernamen Fralaumagic auf. Aus Mainz angereist ist Magier Christoph Demian. Zurück ins Varieté des Kleinkunstfestivals kehrt Murph The Great Magician und bringt ein besonders mystisches Set mit, verspricht der Veranstalter. Auf ihn folgt Christian von Ende aus Hamburg und zu guter Letzt wird auch der Gastgeber Meister Eckart mit seinem Kuriositätenkabinett im Gewölbe auf der Bühne stehen.

Der Eintritt zum Kleinkunstfestival ist frei

Auch am Sonntag öffnet das Festivalgelände und der Biergarten um 14.00 Uhr. Um 15 Uhr betritt Lyn Conary die Bühne, Sängerin und "Rock&Pop"-Preisträgerin. Im Gepäck hat sie Elmar Heckmann. Er ist Gitarrist, Dozent für Tontechnik und betreibt ein eigenes Studio. Deutschpop mit starken Texten, viel Gefühl und Ukulele gibt es danach von der Sängerin Leolixl aus Frankfurt am Main.

Das Kleinkunstfestival findet von Freitag, 4. August, bis Sonntag, 6. August, statt. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten um eine Hutspende. Außerdem empfehlen die Inhaber des Gewölbes, Karten rechtzeitig unter vorzimmer@gewoelbe.nu zu reservieren. (AZ)