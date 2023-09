Neu-Ulm

vor 19 Min.

Musikschule Neu-Ulm bringt das Musical "Little Women" auf die Bühne

Plus Die Musikschule Neu-Ulm wagt sich mit der Musicalfassung des Romans "Little Women" an herausfordernden Stoff. Die Premiere ist zwar erst im Februar, doch wir haben schon Mal einen Blick auf die Proben geworfen.

Von Dagmar Hub

Vor ziemlich genau einem Jahr fand das Casting fürs neue Musical der Musikschule Neu-Ulm statt. Jetzt gehen die Proben für das Broadway-Musical "Little Women" in die Endphase. Demnächst wird mit den Profi-Musikern der Musikschule geprobt. Jens Blockwitz, stellvertretender Chef der Musikschule, leitet die Proben des von der Komponistin Fay Neary adaptierten Musicals. Weil sie samstags stattfinden, hat Blockwitz seit längerer Zeit eine Sechstagewoche, sagt aber: "Samstag ist der beste Tag der Woche!"

"Little Women" in Neu-Ulm: Darum geht's

Es ist Samstag. Im Dr. Joachim-Keller-Saal der Musikschule fühlt man sich 150 Jahre zurückversetzt. Südstaatenatmosphäre: Die jungen Sängerinnen tragen lange Kleider mit Rüschchen, Sänger David Pho, der in der Neu-Ulmer Fassung von "Little Women" den charmanten Laurence verkörpert, wirkt mit Weste, Hemd und Schleifchen ebenfalls wie aus der Zeit gefallen. Aber alle jungen Akteurinnen und Akteure, im Durchschnitt etwa 17 Jahre alt, sind begeistert und bester Dinge. "Man fühlt sich ganz anders in den langen Kleidern", bestätigen Rose Poll und Nina Mihulka, die im Musical die Rolle der Amy singen werden. Alle wichtigen Rollen werden nämlich diesmal doppelt besetzt sein - angesichts der aufwendigen Vorbereitungen für das Musical, das mit einer Aufführungszeit von zwei Stunden den bisherigen Rahmen der Musikschul-Musicals sprengt, soll nichts schief gehen. Die meisten der jungen Darstellerinnen sind fast schon Profis, was die Musicals angeht, und haben durchschnittlich schon vier bis fünf verschiedene Inszenierungen auf der Bühne des Edwin-Scharff-Hauses gesungen, so wie Danae Steelandt, die in "Little Women" die Rolle der Jo singt, die als Autorin im 19. Jahrhundert entschlossen um ihren Platz in einer männerdominierten Gesellschaft kämpft.

