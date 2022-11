Mystisch und verspielt: SBU bietet hochklassige sinfonische Blasmusik

Plus Das Sinfonische Blasorchester Ulm begeistert beim Herbstkonzert im ausverkauften Edwin-Scharff-Haus. Es zeigt sich dabei vielseitig und kraftvoll.

Das Sinfonische Blasorchester Ulm (SBU) gibt es seit 1992, als es – noch unter der Trägerschaft der Ulmer Knabenmusik (ukm) – gegründet wurde. Ziel war es, allen Musikern, die aus Altersgründen aus der ukm ausscheiden mussten, eine Alternative anzubieten. Denn eine solche gab es bis dahin in der Region nicht. Seit 1996 leitet als Dirigent Douglas Bostock das Orchester aus etwa 50 Musikerinnen und Musikern aus dem gesamten süddeutschen Raum. Hochklassige sinfonische Blasmusik steht auch im dreißigsten Jahr des Bestehens des „SBU“ auf dem Konzertplan und so eröffnete das Konzert im ausverkauften Edwin-Scharff-Haus mit einem launigen Pasticchio von Alfred Reed, „Punchinello“.