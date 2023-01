Nach Ärger und Ekel über verdreckte Toilette: Kommt jetzt ein neues WC?

Seit Jahren schon sorgt die ekelerregende öffentliche Toilette am Petrusplatz in Neu-Ulm für Diskussionen. Kommt nun anderswo ein neues WC?

"Unwürdig für die Stadt", nannte bereits die Grünen-Stadträtin Gabriele Salzmann die Zustände auf der öffentlichen Toilette am Petrusplatz in Neu-Ulm. "Ich schäme mich persönlich dafür", sagte sie unserer Redaktion. Die Stadtverwaltung sei sich dessen zwar nach eigenen Angaben bewusst. Ein geeignetes Mittel dagegen scheint aber bislang nicht gefunden. Einzig blieb der Appell "an die Vernunft". Nun könnte Bewegung in die Sache kommen. Wird das WC dichtgemacht und anderswo ein neues eröffnet?

Die Fraktionsgemeinschaft im Neu-Ulmer Stadtrat von CSU und Junger Union (JU) fordert jetzt in einem Antrag, dass nach einem alternativen Standort für eine öffentliche Toilette am Petrusplatz gesucht werden solle. Es sollen von der Stadt mögliche Standorte ermittelt und hinsichtlich der Eignung bewertet werden. Das Ergebnis soll anschließend dem zuständigen Gremium zur Abstimmung vorgestellt werden.

Neues WC soll an "belebteren Ort" am Petrusplatz in Neu-Ulm

CSU und JU begründen ihre Forderungen damit, dass das besagte WC ein immer wiederkehrender Diskussionspunkt sei. "Der Zustand wird den Ansprüchen der Stadt Neu-Ulm nicht gerecht. Die Toilette liegt an einem zentralen Ort und trägt somit zur Auswirkung der Stadt bei", heißt es weiter. Die bisherigen Versuche die Situation dort zu verbessern, so zum Beispiel kürzere Reinigungsintervalle, hätten nicht den gewünschten Effekt gezeigt. "Wir sehen als dauerhafte Lösung einzig das Versetzen der Toilette an einen belebteren Ort mit einer besseren öffentlichen Kontrolle und demnach weniger Vandalismus." Wohl soll es bereits mal eine Standortuntersuchung gegeben haben. Diese Ergebnisse sollten weiterhin verwendbar sein, meinen CSU und JU.

Wie wichtig die Verfügbarkeit und Sauberkeit von Toiletten ist, darauf machte jüngst auch die Ulmer Industrie- und Handelskammer (IHK) aufmerksam: "Saubere öffentliche Toiletten sind ein wichtiges Instrument des Stadtmarketings", sagte der IHK-Einzelhandelsexperte Josef Röll. Die Reinigung der Toilette in der Petrusplatz-Tiefgarage kosten die Stadt und damit den Steuerzahler rund 20.000 Euro im Jahr. Um die 2500 Euro gehen zudem jährlich an drei Gastronomiebetriebe im Innenstadtbereich, die im Zuge des Konzepts der "Netten Toilette" ihre stillen Örtchen zur Verfügung stellen: das Eiscafé da Venezia, das Hotel-Restaurant Posthorn und das Kaffeehaus der Konditorei und des Restaurants Konzertsaal. (AZ, krom)

