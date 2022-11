Neu-Ulm

Prozess um Bluttat im Bad Wolf: Messerstecher muss viele Jahre in Haft

Plus Vor zwei Wochen hatte der Angeklagte die brutale Attacke gestanden, die Höhe der Strafe war aber noch offen. Nun fiel am Landgericht Memmingen das Urteil.

Von Jonas Klimm

In seinem letzten Wort wandte er sich direkt an den Vorsitzenden Richter Christian Liebhart. "Mir tut es sehr leid, hätte ich nicht so viel getrunken, wäre das alles nicht passiert", bekundete der Angeklagte, der im vergangenen Dezember in der ehemaligen Gaststätte Bad Wolf in Neu-Ulm einen anderen Mann mit 20 Messerstichen beinahe umgebracht hatte. Die Reue half dem 42-Jährigen jedoch nichts mehr, die nächsten Jahre muss er hinter Gittern verbringen.

