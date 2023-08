Nach Brand: Florian Zimmer muss Eröffnung von Magie-Theater verschieben

Das Feuer Anfang Juni im Magie-Theater von Florian Zimmer in Neu-Ulm hat offensichtlich größere Schäden angerichtet als zunächst angenommen. Die Wiederöffnung wird verschoben.

Nach dem Brand Anfang Juni im Magie-Theater von Florian Zimmer in Neu-Ulm sollte eigentlich nach der Sommerpause zum 1. September wieder der Betrieb aufgenommen werden. Doch wie der Magier am Donnerstag mitteilt, wird daraus nichts. Durch das Feuer war das ganze Theater in Mitleidenschaft gezogen worden. Bis Zimmer wieder öffnen kann, vergehen wohl noch Monate.

Ausgebrochen war der Brand an jenem 4. Juni in den Büroräumen. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf circa 400.000 Euro. Doch das Feuer hat wohl einen größeren Schaden angerichtet als zunächst angenommen. Neben den Büros waren auch der Showroom, das Foyer, das Treppenhaus sowie weitere Räume betroffen. Teile des Theaters hätten vollständig entkernt werden müssen, um auch die letzten Spuren des Rauches und Rußes beseitigen zu können, heißt es.









Magie-Theater von Florian Zimmer: Wann sind nach dem Brand wieder Shows möglich?

Vor einigen Tagen sei Zimmer von den Experten mitgeteilt worden, dass das Magie-Theater sowie das Restaurant "Magicuisine" erst voraussichtlich am 1. Dezember 2023 wieder öffnen können. Erst dann seien frühestens darin auch wieder Shows möglich. Bis dahin müsse weiter saniert sowie Material und Technik wiederbeschafft werden.

Anfang Juni musste die Feuerwehr zum Magietheater von Florian Zimmer ausrücken. Der Grund: Feuer in einem Büro. Foto: Rosaria Kilian (Archivbild)

Wer bereits Tickets für Vorstellungen im September, Oktober oder November gebucht hat, könne sich auf der Ticketseite des Theaters einen Gutschein erstellen, der dann an einem Wunschtermin eingelöst werden kann, heißt es. Wer seine Tickets gleich auf einen neuen Termin umbuchen will, könne das telefonisch unter 0731/790611-0 oder sich per Mail an tickets@florianzimmer.com wenden.

Der Magier selbst feile derweil an der Show "Ulmglaublich 2.0", die nach eigenen Angaben noch spektakulärer werden soll. Ende Juni hatte er zudem den "Magic Beach" vor dem Magie-Theater eröffnet. (AZ/krom)