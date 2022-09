Trotz Brand im Wiley Kiosk: Pächter plant neues Restaurant in Neu-Ulm

Lokal Die Schäden am Wiley Pavillon scheinen nach dem Brand größer als gedacht. Der Pächter will aber auf jeden Fall weitermachen. Und ein weiteres Restaurant eröffnen.

Statt nach Curry riecht es noch nach Kabelbrand im Pavillon am Wiley-Sportpark. An einen Betrieb ist hier noch immer nicht zu denken, statt einem Dach hält eine Plane das Regenwasser außen vor. "Ich mache ganz sicher wieder auf", sagt dennoch Yogathas Tharmakulasingam, der hier seit 2019 Gerichte aus Sri Lanka serviert. Derzeit muss der 48-Jährige jedoch vom Ersparten leben. Im August brannte es im Technikraum des Pavillons.