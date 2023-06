Neu-Ulm

vor 49 Min.

Nach dem Brand: Florian Zimmer zaubert im Freien

Plus Der Rauch hat wesentliche Teile des Magietheaters verschmutzt, deshalb muss es bis zum Ende der ohnehin geplanten Sommerpause dicht bleiben. Doch ganz ohne Magie will Zimmer seine Fans nicht lassen.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Nun kommt es doch so, wie es nach solch einem Ereignis zu erwarten war: Florian Zimmers Magietheater muss wegen des Brandes doch länger geschlossen bleiben. Bis zum 1. September wird es keine regulären Vorstellungen geben. Erst nach dem Ende der Sommerpause kann er sein Haus wieder bespielen. Doch Florian Zimmer wäre nicht umtriebige Macher, der er nun mal ist, wenn er sich davon ins Bockshorn jagen ließe: Dann tritt er eben im Freien auf, vor seinem Gebäude.

Florian Zimmers Showtechnik muss erst mal ausgebaut werden

Verschiedene Brandexperten haben den Schaden im Inneren mittlerweile begutachtet. Das Feuer hat zwar nur einen Büroraum verwüstet, doch der entstandene Qualm breitete sich in weiten Teilen des Theaters aus und hinterließ dort Spuren. Er war unter anderem in der Showroom gezogen, in dem die Auftritte über die Bühne gehen. Der müsse nun einer gründlichen Reinigung unterzogen werden, zudem sei eine Prüfung der kompletten Infrastruktur notwendig, erklärte Florian Zimmer gegenüber unserer Redaktion. Wie von ihm bereits befürchtet, muss er das Vorhangsystem und die Showtechnik ausbauen lassen. Verschont hat der Rauch das Restaurant, das so schnell wie möglich wieder öffnen soll: "Das hat nichts abbekommen." Sobald das Treppenhaus von den Rauchspuren gereinigt sei, solle es wieder losgehen. Ein festes Eröffnungsdatum gibt es aber noch nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen