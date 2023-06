Neu-Ulm

Nach dem Brand: Magier Florian Zimmer eröffnet seinen "Magic Beach"

Eine Strandbar hat Magier Florian Zimmer neben dem Magietheater in Neu-Ulm eröffnet. Offizieller Startschuss ist am 1. Juli.

Am Magietheater in Neu-Ulm wird in den nächsten Wochen im Freien gezaubert und gefeiert. Die offizielle Eröffnung ist am 1. Juli.

25 Tonnen Sand hat Florian Zimmer vor dem Magietheater in Neu-Ulm aufschütten lassen. Jetzt ist der Betrieb am "Magic Beach" gestartet, aber zunächst mit einem "Soft Opening". Die offizielle Eröffnung ist für Samstag, 1. Juli, geplant. Die Besucherinnen und Besucher sollen dort ein bisschen Urlaubsstimmung genießen, wie Magier Zimmer im Gespräch mit unserer Redaktion sagte. Das Magietheater Neu-Ulm muss nach einem Brand gereinigt werden In den nächsten Wochen können die Gäste im Freien essen und trinken, feiern und zuschauen. Auf einer Bühne aus Paletten werde es verschiedene Showeinlagen geben, erläuterte Zimmer. Neben befreundeten Künstlerinnen und Künstlern wird auch der Magier selbst auftreten. Geöffnet ist donnerstags bis sonntags ab 18 Uhr. Im Magietheater selbst laufen derzeit nach dem Brand Anfang Juni noch aufwendige Reparatur- und Reinigungsarbeiten. Wieder geöffnet werden soll im September. (mru)

