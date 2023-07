"Verborgene Engel": Verein sucht engagierte Ehrenamtliche für Auszeichnung

Der Neu-Ulmer Verein „Verborgene Engel“ zeichnet Ehrenamtliche aus, die selbst nicht viel Aufhebens um ihr Engagement machen. Vorschläge sind willkommen.

Sie bauen massenhaft Nisthilfen für Vögel, holen Menschen in Heimen aus ihrer Einsamkeit oder bringen Kindern das Bücherlesen nahe. An vielen Stellen sind Ehrenamtliche tätig, die aber nicht viel Aufhebens um ihre Person und ihren Einsatz für Mitmenschen, Gesellschaft oder Natur machen. „Verborgene Engel“ nennt sie ein Verein gleichen Namens, der nicht sehr groß ist und wohl selbst als solcher zu bezeichnen wäre. „Man kennt uns in der Öffentlichkeit wohl zu wenig“, räumen Waltraud Oßwald, die vormalige Vorsitzende, und Hans Aicham, der jetzige, mit leichtem Bedauern ein.

Der Verein „Verborgene Engel“ würdigt Engagement in Neu-Ulm

Der vor zehn Jahren gegründete Verein hat sich zum Ziel gesetzt, solche „Engel“ ausfindig zu machen und durch eine Ehrung zu belohnen. In der Öffentlichkeit tritt er also gerade einmal im Jahr in Erscheinung, und zuletzt, bedingt durch Corona, war gar über zwei Jahre Sendepause. Entsprechend mager noch sei im Moment die Vorschlagsliste bestückt, sagt Aicham, der hofft, dass sich das bald ändert. Denn dass dieses Jahr noch eine neuerliche Ehrungsrunde mitsamt Laudatio und Festabend in einem Lokal stattfinden soll, ist für ihn gesetzt. Er ist sich sogar sicher, dass die für diese Kür nötigen drei „Engel“ tatsächlich auch gefunden werden.

Vorschläge von außen werden ebenso angenommen wie aus dem Kreis der 26 Mitglieder. Intern berät dann eine Jury darüber und trifft nach bestimmten Kriterien die Auswahl. Voraussetzung sei ein Bezug zu Neu-Ulm. Nicht zum Zuge kämen Funktionäre aus Vereinen, „weil diese ja von ihren Vereinen bereits geehrt werden“, folglich nicht „verborgen“ seien, erläutert Aicham.

Oßwald und Aicham sind im Rahmen ihrer Engelssuche bereits Menschen untergekommen, die gleich „multiaktiv“ seien oder erstaunliche Hilfsprojekte aufs Gleis gesetzt haben. Manche reagierten nach der ersten Kontaktaufnahme überrascht, „aber niemand hat die Ehrung bislang abgelehnt“, sagt der Vorsitzende, der nun gezielt auch die Zeitung wieder nach möglichen Aspiranten durchstöbern will. Die Zwangspause, die es gab, sei nun endgültig beendet.