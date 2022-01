Neu-Ulm

vor 31 Min.

Nach Diebstahl in Neu-Ulm: Mann gesteht stattdessen andere Taten

Parfüm im Wert von 750 Euro wird aus einem Drogeriemarkt in Neu-Ulm gestohlen. Der mutmaßliche Täter soll geflüchtet, aber am Tag darauf wieder in den Laden gekommen sein.

In einem Drogeriemarkt in der Augsburger Straße in Neu-Ulm ist Parfüm im Wert von rund 750 Euro gestohlen worden. Die Polizei hat einen 36-Jährigen im Verdacht. Der soll zwar zugegeben haben, dass er Diebstähle begehen würde - dieses Mal aber will er es nicht gewesen sein. Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Mannes. Das Diebesgut aber wurde nicht gefunden. Als das Parfüm am Dienstag verschwand, sei die Diebstahlsicherung ausgelöst worden. So wurde das Personal auf den Diebstahl aufmerksam. Der flüchtige Dieb aber konnte nicht gefasst werden. Diebstahl in Neu-Ulmer Drogerie: Kam der Täter zurück? Am Mittwoch soll der mutmaßliche Täter wieder ins Geschäft zurückgekehrt sein. Eine Angestellte habe den Mann wiedererkannt, heißt es. Er sei daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Gegenüber der Streife habe der Mann zwar eingeräumt, dass er Diebstähle begehen würde, um seine Drogensucht zu finanzieren. Die Tat vom Dienstag stritt der 36-Jährige jedoch ab. Auf richterliche Anordnung hätten die Beamten die Wohnung des 36-Jährigen durchsucht. Hierbei fanden sie jedoch kein Diebesgut. Im Anschluss entließen ihn die Beamten und leiteten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. Wo das gestohlene Parfüm verblieben ist, ist unklar. (AZ)

Themen folgen