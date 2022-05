Neu-Ulm

16:45 Uhr

Nach Einsatz in Pfuhl nicht mehr dienstfähig: Wie geht es der Polizistin?

In Pfuhl kam es an einem Hotel zu einem Gerangel mit der Polizei.

Plus Bei einem Einsatz in einem Hotel bekommt eine Polizistin einen Tritt an die Schulter und den Hinterkopf. Sie war anschließend nicht mehr dienstfähig. Wie geht es ihr?

Von Michael Kroha

Angestellte und Bewohner soll ein 32-Jähriger am Dienstag in einem Hotel in der Leipheimer Straße in Pfuhl verbal und körperlich angegangen haben. Die Polizei wurde gerufen. Doch auch gegenüber den Beamten verhielt er sich nicht sonderlich kooperativ - im Gegenteil: Bei einem Gerangel soll der Mann eine Polizistin an der Schulter und am Hinterkopf getroffen haben, sodass sie anschließend zum Arzt musste und nicht mehr dienstfähig war. Wie geht es der Beamtin?

