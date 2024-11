Nach Kontrolle am Bahnhof: Polizei findet knapp 200 Gramm Kokain in einer Wohnung

Nach einer Kontrolle am Neu-Ulmer Bahnhof hat die Polizei die Wohnung eines Tatverdächtigen durchsucht. Dort fanden die Beamten eine größere Menge Kokain. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Die Kripo Neu-Ulm ermittelt nun gegen den mutmaßlichen Drogendealer

In der Nacht zum Freitag unterzogen Polizisten den 37-jährigen Mann am Bahnhof in Neu-Ulm einer Personenkontrolle. Hierbei stellten die Polizeikräfte fest, dass der 37-Jährige etwa zehn Gramm Kokain und rund 800 Euro Bargeld mitführte. Es ergab sich der Verdacht, dass es sich um Drogengeld handelte, weshalb die Polizei sowohl das Geld als auch das Betäubungsmittel sicherstellte. Im Anschluss durchsuchten die Polizeikräfte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen die Wohnung des Mannes. Hierbei fanden und beschlagnahmten sie fast 200 Gramm Kokain und mehrere hundert Euro Falschgeld. Zudem stellten sie szenetypische Utensilien wie unzählige kleine Druckverschlusstüten und eine Feinwaage sicher.

Die Polizei nahm den Mann daraufhin vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen übernahm im Anschluss die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Der 37-Jährige wurde dem Hafttrichter des Amtsgerichts Memmingen vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der mutmaßliche Drogendealer wurde ins Gefängnis gebracht. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und wegen Geldfälschung. (AZ)