Nach Kronkorken-Sammelaktion: Pfuhler spenden 700 Euro an Aufschnaufhaus

In Pfuhl wurden etwa 800.000 Kronkorken gesammelt. "Saufen für den guten Zweck" lautete das Motto. Nun wurde der Erlös an das Aufschnaufhaus gespendet.

"Saufen für den guten Zweck", so lautete das Motto. Nach einer jahrelangen Kronkorken-Sammelaktion haben Claudia Maier, Siegfried Schüssl und Thorsten Görner aus Pfuhl nun kürzlich, wie angekündigt, dem Aufschnaufhaus Ulm einen Scheck in Höhe von 700 Euro überreicht. Regina Banzhaf von der Abteilungsleitung der Lebenshilfe-Einrichtung nahmen den Geldbetrag entgegen.

Siggi Schüssl sammelte über mehrere Jahre hinweg fünf Gitterboxen voll mit Kronkorken. Foto: Alexander Kaya

Von Mai 2021 bis vergangenen Oktober wurden im Hof der hauseigenen und 1956 gegründeten Schlosserei Schüssl in Pfuhl Kronkorken gesammelt. 1,58 Tonnen, geschätzt etwa 800.000 Flaschendeckel, kamen am Ende zusammen. Beim Abgeben beim Entsorgungsbetrieb Carl Götz in Neu-Ulm brachte das 360 Euro. Die Erhöhung auf 700 Euro erfolgte durch Spenden mehrerer bereitwilliger Privat- und Geschäftsleute. Die Sammelaktion aber geht weiter, nach wie vor können bei Schüssls in der Holzstraße in Pfuhl Kronkorken abgegeben werden. (AZ)

