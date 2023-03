Nach Polizisten-Attacke: So war der Helfertag bei Magier Florian Zimmer

Plus Nach dem brutalen Angriff auf einen Polizisten in Ulm lädt Florian Zimmer Einsatzkräfte in sein Magie-Theater in Neu-Ulm ein. Wie fanden das Helferinnen und Helfer?

Sieht man derart viele uniformierte Rettungssanitäter und Feuerwehrleute an einem Ort, wie am Mittwochabend vor dem Florian Zimmer Theater in Neu-Ulm, bedeutet dies in der Regel nichts Gutes. Doch auch wenn der Hintergrund ein tragischer ist, waren die Einsatzkräfte an diesem Abend nicht im Dienst. Nach dem brutalen Angriff auf einen Ulmer Polizisten lud der Magier Florian Zimmer Einsatzkräfte aller Art zu vergünstigten Preisen in seine Show "Ulmglaublich" ein, um für deren unermüdlichen Einsatz Danke zu sagen. Die Polizei war der Einladung jedoch nicht gefolgt, aus einem so einfachen wie einleuchtenden Grund.

Polizei kann nicht an Show von Magier Zimmer teilnehmen

"Es gibt strenge Regeln hinsichtlich von Zuwendungen, und um den Eindruck der Vorteilnahme zu vermeiden, wurde entschieden, dass die Polizei der Einladung nicht folgen wird", erklärte der Vize-Präsident des Ulmer Polizeipräsidiums, Josef Veser, die Abwesenheit seiner Kolleginnen und Kollegen. Er selbst vertrat die Polizei lediglich als Teilnehmer der Diskussionsrunde vor der Show, zusammen mit dem Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) und seiner Neu-Ulmer Amtskollegin Katrin Albsteiger (CSU).

Angriff auf Polizist in Ulm: Das eigentliche Problem ist die Respektlosigkeit

Schnell wurde dabei klar, dass brutale Fälle wie der Angriff auf den Polizisten zwar schockieren, das eigentliche Problem aber fehlender Respekt gegenüber Einsatzkräften ist. "So schlimm die Extremfälle sind, aber das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass der Mangel an Anstand ein besorgniserregendes Niveau erreicht hat", meinte Katrin Albsteiger hierzu, während Gunter Czisch mahnte, dass "Respektlosigkeit gegenüber uniformierten Einsatzkräften auch Respektlosigkeit gegenüber unserer Demokratie" sei.

Zu Besuch im Magie-Theater in Neu-Ulm: Helfer sind froh über die Aufmerksamkeit

Auch für die Helferinnen und Helfer vor Ort ist die zunehmende Respektlosigkeit das zentrale Problem. "In der Bevölkerung fehlt es an Wertschätzung für unsere Arbeit, und das betrifft alle Einsatzkräfte", meinte beispielsweise ein Rettungssanitäter. Ein anderer sprach von "einem fehlenden Bewusstsein, dass wir den Menschen nur helfen wollen, viele von uns auch ehrenamtlich". Es sei ein Unding, dass man teilweise beleidigt und bedrängt wird, obwohl man doch etwas Gutes tue, so ein Feuerwehrmann aus dem Landkreis. Vor allem, wenn Alkohol oder Drogen im Spiel seien, würden viele Einsatzkräfte solche Vorfälle regelmäßig erleben. Umso mehr freuten sich die Ehrengäste über die Aktion von Florian Zimmer, die das Ehrenamt stärken und in den Vordergrund rücken würde, wie eine junge Sanitäterin erklärte.

Viele der Helferinnen und Helfer im vollen Florian Zimmer Theater waren in Uniform erschienen. Foto: Florian Lang

Der Magier selbst wiederum ist derzeit auch wegen eines Rechtsstreits zwischen ihm und dem Event-Manager Michael Ecker in den Schlagzeilen, ein Umstand, der ihn auch an diesem Abend nicht ganz loszulassen schien. "Ich erlebe es auch gerade jetzt, dass ich extrem beleidigt werde und versuche, mich dann zusammenzureißen, aber wenn der andere so verrückt ist und Lügen erzählt, dann ist es unheimlich schwer, nicht zurückzuschießen. Haben Sie da einen Tipp für mich?", fragte Zimmer in die Runde. Gunter Czisch, mit der Gelassenheit eines erfahrenen Politikers, meinte: "Da gibt's eine schwäbische Weisheit: Die Frage isch, bisch du de Seggl oder bins I, I bins net, also bisch es du!"

