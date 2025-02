Nach Protest am Escheugraben: Stadt informiert über neue Pläne für die Linie 5

Die Stadt Neu-Ulm hat zum 1. Januar 2024 die Zuständigkeit für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vom Landkreis übernommen und organisiert den städtischen Verkehr seither selbstständig. Ziel ist es, den Stadtverkehr fahrgastfreundlich und qualitativ hochwertig zu gestalten. Die Stadt hat in diesem Zusammenhang auch ein neues Liniennetz entwickelt, das 2027 in Betrieb gehen soll. Änderungen gibt es unter anderem bei der Streckenführung der Buslinie 5 und hier insbesondere im Bereich des Vorfelds und des Escheugrabens. Dort sorgten die Pläne für massive Proteste.

Im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm werden die überarbeiteten Pläne vorgestellt

Bereits im Herbst vergangenen Jahres gab es hierzu eine Bürgerinformation. In einer weiteren Informationsveranstaltung am Dienstag, 25. Februar, im großen Saal des Edwin-Scharff-Hauses wollen Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, Mitarbeitende aus der Verwaltung sowie Fachleute der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm nun die überarbeitete Planung erläutern. Im Fokus steht dabei insbesondere die angepasste Streckenführung der Buslinie 5 zwischen der Innenstadt und Ludwigsfeld. Beginn ist um 18 Uhr. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben an dem Abend die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anregungen einzubringen. (AZ)