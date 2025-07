Nach Streit in Neu-Ulmer Bar: Mann muss ins Krankenhaus

Zwei Betrunkene haben sich gegen Mitternacht in der Nacht zum Samstag in einer Bar in der Neu-Ulmer Marienstraße gestritten. Die Männer wurden dabei auch gewalttätig. Eine Person wurde durch einen Faustschlag leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Kontrahent blieb unverletzt. Nachdem die Polizei vor Ort seine Aussage aufgenommen hatte, machte er sich auf den Heimweg. Die Hintergründe des Streits werden derzeit geprüft, teilt die Polizei mit, die gegen den Aggressor ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet hat. (AZ)

