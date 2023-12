Nach Streit vor Neu-Ulmer Kneipe: Mann beleidigt Polizisten

In der Neu-Ulmer Innenstadt kam es zu vor einer Kneipe zu einem handfesten Streit. Als die Polizei eintrifft, kann sich einer der Männer offensichtlich nicht beruhigen.

Vor einer Gaststätte in der Neu-Ulmer Innenstadt ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Zwei Männer im Alter von 38 und 49 Jahren waren offenbar in Streit geraten.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Streitigkeit kurz nach 4.30 Uhr gemeldet. Beamte hätten die beiden Kontrahenten noch vor der Kneipe antreffen können. Die Gründe für deren Streit seien bislang noch nicht bekannt. Der 38-Jährige aber soll den 49-Jährigen unter anderem am Hals gepackt und ihn dabei gekratzt haben. Zudem soll er gedroht haben, ihn in die Donau zu stoßen.

Als die Polizisten den Sachverhalt aufnahmen, soll sich der 38-Jährige weiterhin aggressiv und unkooperativ verhalten haben, wohl auch gegenüber den Polizeibeamten. Bei dem Mann wurde nach Polizeiangaben eine geringe Menge Cannabis gefunden. Er soll die Beamten außerdem mit mehreren Schimpfworten beleidigt und in seiner Wut auch eine mitgeführte Bierflasche auf dem Boden zerbrochen haben.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Auch auf seinen 49 Jahre alten Kontrahenten kommt ein Verfahren wegen Körperverletzung zu. Die Hintergründe sollen im Zuge der weiteren Ermittlungen geklärt werden. Beide blieben laut Polizei weitgehend unverletzt. (AZ)