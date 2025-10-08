Nach Tötungsdelikt am Schwal: Polizei ermittelt gegen weiteren Beschuldigten

Im Fall der tödlichen Auseinandersetzung nahe der Brücke zum Schwal in Neu-Ulm vor etwa einem halben Jahr hat die Staatsanwaltschaft Memmingen kürzlich Anklage wegen Totschlags erhoben. Diese richtet sich gegen einen 33-Jährigen, der nach dem Vorfall geflüchtet war und sich wenige Tage später zusammen mit seinem Anwalt stellte. Auslöser der Bluttat war nach Informationen unserer Redaktion wohl ein Drogengeschäft, das eskalierte. Neben dem getöteten 24-Jährigen und dem inzwischen Angeklagten war daran noch ein 19-Jähriger beteiligt, der nach der Tat wegrannte und die Polizei rief. Auch er wird als Beschuldigter geführt. Die Ermittler haben inzwischen noch eine weitere Person im Fokus, wie unsere Redaktion erfahren hat.

