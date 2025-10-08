Icon Menü
Neu-Ulm: Nach Tötungsdelikt am Schwal: Polizei ermittelt gegen weiteren Beschuldigten

Neu-Ulm

Nach Tötungsdelikt am Schwal: Polizei ermittelt gegen weiteren Beschuldigten

Drei Männer waren an der blutigen Auseinandersetzung in Neu-Ulm unmittelbar beteiligt. Doch nun rückt eine weitere Person in den Fokus der Ermittlungsbehörden.
Von Michael Kroha
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei stellte die tödliche Auseinandersetzung an der Brücke zum Schwal in Neu-Ulm nach. Drei Männer waren unmittelbar beteiligt. Nun gibt es aber einen weiteren Beschuldigten.
    Die Polizei stellte die tödliche Auseinandersetzung an der Brücke zum Schwal in Neu-Ulm nach. Drei Männer waren unmittelbar beteiligt. Nun gibt es aber einen weiteren Beschuldigten. Foto: Michael Kroha (Archivbild)

    Im Fall der tödlichen Auseinandersetzung nahe der Brücke zum Schwal in Neu-Ulm vor etwa einem halben Jahr hat die Staatsanwaltschaft Memmingen kürzlich Anklage wegen Totschlags erhoben. Diese richtet sich gegen einen 33-Jährigen, der nach dem Vorfall geflüchtet war und sich wenige Tage später zusammen mit seinem Anwalt stellte. Auslöser der Bluttat war nach Informationen unserer Redaktion wohl ein Drogengeschäft, das eskalierte. Neben dem getöteten 24-Jährigen und dem inzwischen Angeklagten war daran noch ein 19-Jähriger beteiligt, der nach der Tat wegrannte und die Polizei rief. Auch er wird als Beschuldigter geführt. Die Ermittler haben inzwischen noch eine weitere Person im Fokus, wie unsere Redaktion erfahren hat.

