Nach zwei Jahren Corona: So steht es um den DAV und die Kletterhalle

In den vergangenen beiden Jahren konnte an der Kletterwand im und am Sparkassendome der DAV-Sektion Neu-Ulm wegen Corona nur eingeschränkt geübt werden. Insgesamt ist der Verein aber ordentlich über die Runden gekommen.

Von Stefan Kümmritz

Die Sektion Neu-Ulm des Deutschen Alpenvereins (DAV) befindet sich im 121. Geschäftsjahr und ist recht gut durch die vergangenen beiden, durch die Corona-Pandemie stark geprägten, Jahre gekommen. Das berichteten der Vorsitzende Dieter Danks und Geschäftsführer Moritz Kaltenbacher bei der Mitgliederversammlung in der eigenen Kletterhalle, dem in der Region seinesgleichen suchenden Sparkassendome. Die Mitglieder erfuhren unter anderem, was der Verein in Sachen Klimaschutz geplant hat.

